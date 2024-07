A- A+

CRIME Feminicídio: TJPE condena homem que matou esposa com facadas e tentou forjar assalto Crime de feminicídio aconteceu em 2019 e foi julgado nesta segunda-feira (22)

Cinco anos depois, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou Pedro Luiz da Silva, de 56 anos, pelo crime de feminicídio contra sua esposa Edna de Oliveira Sobral, de 68 anos, morta com facadas na cabeça em março de 2019.

O julgamento foi realizado nesta segunda-feira (2), no Fórum do Cabo de Agostinho e presidido pela juíza Michelle Oliveira Chagas Silva, da Primeira Vara Criminal do município.

No dia 17 de março de 2019, ele matou a esposa com golpes de faca na cabeça dentro da residência onde moravam juntos, na região do Cabo de Santo Agostinho.

Em seguida, para tentar fugir das acusações, Pedro Luiz da Silva ligou para a polícia afirmando que bandidos teriam invadido a casa para roubar o casal.

Para enganar as autoridades, ele deu uma facada em si mesmo com objetivo de forjar um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Os dois foram encontrados por um filho da vítima e Pedro Luiz foi encaminhado para um hospital, recebendo alta no mesmo dia, antes de ser preso.

De acordo com a Polícia Civil, ao longo das investigações o marido confessou o crime e disse que matou a esposa por ciúme.

CONDENAÇÃO POR FEMINICÍDIO

Pedro Luiz foi condenado por júri popular, pelo crime de feminicídio, previsto no Artigo 121 do Código Penal.

Segundo o TJPE, ele terá que cumprir uma pena de 29 anos e 4 meses de prisão em regime fechado.

Ao fim da sessão de julgamento, a juíza responsável pelo caso decretou a prisão preventiva. A defesa poderá recorrer da decisão.



