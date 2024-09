A- A+

MOBILIDADE Festa de Santa Terezinha interdita rua no Derby, nesta terça-feira (1º); CTTU orienta tráfego CTTU informou que terá agentes no local para orientar e monitorar o trânsito nas proximidades

Por conta da Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, nesta terça-feira (1º), dia dedicado à padroeira, uma rua do bairro do Derby, na área central do Recife, será interditada entre 5h e 16h.

A rua Feliciano Gomes ficará bloqueada para montagem das estruturas e a realização do evento religioso.

No local, há o Oratório de Santa Terezinha, sede da Capelania da Polícia Militar de Pernambuco, que terá missas às 7h, 9h, 12h, 16h e 19h.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que terá agentes no local para orientar e monitorar o trânsito nas proximidades.

Por conta da interdição, diz a CTTU, motoristas que quiserem acessar a rua Amaro Coutinho devem seguir pela rua da Baixa Verde e girar à esquerda na rua Jornalista Paulo Bittencourt.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.



