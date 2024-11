A- A+

Região Metropolitana do Recife Filhote de bicho-preguiça, timbus e quandu são resgatados pela Cipoma em áreas urbanas da RMR Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas Tangará), no Recife

Um filhote de bicho-preguiça, timbus adultos e vários filhotes, além de um quandu - mamífero semelhando a um porco-espinho -, foram resgatados em áreas urbanas da Região Metropolitana do Recife, nessa quarta-feira (27).

No bairro de Três Carneiros Alto, na Zona Oeste do Recife, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) realizaram o resgate de um filhote de bicho-preguiça.

Já no bairro da Estância, também na Zona Oeste do Recife, o efetivo foi chamado para a rua José Gomes de Moura, onde fez o resgate de um timbu fêmea que carregava diversos filhotes no marsúpio - bolsa onde sustenta a cria enquanto amamenta.

Ainda no bairro da Estância, na rua Humberto de Campos, outro timbu foi encontrado por uma moradora e também foi resgatado pela equipe da Cipoma.

Em Paulista, na RMR, a equipe foi acionada para o resgate de um quandu, semelhante a um porco-espinho, encontrado na rua da Amizade, no bairro de Torres Galvão.

Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas Tangará), no Recife, onde receberão os cuidados necessários da equipe técnica até serem reintroduzidos ao seu habitat natural.

A Cipoma alerta que, em caso de resgate de animais silvestres, a população deve ligar para o número 190, de emergência da PMPE.

Já para denúncias de crimes ambientais em Pernambuco, o número a ser contatado é o 181, da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social.

