A- A+

Susto Finados: árvore cai por cima de fiel, no Parque das Flores, zona oeste do Recife Durante celebração das 11h, a queda da árvore causou susto aos fiéis que estavam no local

No final da manhã deste sábado (02) de Finados, no Cemitério Parque das Flores, zona Oeste do Recife, uma árvore caiu por cima de um fiel, que estava na celebração de uma missa no local, e saiu com ferimentos leves.

Durante a celebração das 11h, os fiéis escutaram estralo vindo de uma árvore. Um pouco depois, foram surpreendidos com a queda da mesma. O caso teve apenas um ferido, Rodrigo Faustino, 35, que recebeu cuidados no local até a chegada de uma unidade móvel do SAMU.

Rodrigo Faustino foi atendido pela equipe do SAMU e amparado pelos familiares - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A cunhada de Rodrigo, Danielle Ferreira, detalhou o ocorrido. “Escutamos o primeiro estralo, pensamos que ia cair para o lado contrário, mas quando vimos, despencou para o nosso lado e percebemos Rodrigo caído de costas pro chão”, iniciou.

“Ele estava desorientado, mas consciente, o pessoal estava naquela agonia de socorrer, mas ele pediu para chamarem o socorro e queixava-se de dores no ombro”, relatou a cunhada.

Danielle Ferreira, cunhada de Rodrigo - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O SAMU foi procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco para novas atualizações do caso, mas até o fechamento desta, não obteve resposta.

Veja também

frança Adolescente morre baleado na França em crime ligado ao narcotráfico