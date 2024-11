A- A+

FINADOS Finados: Cemitério de Santo Amaro, no Recife, recebe visitantes e missa neste sábado (2) Cemitério de Santo Amaro é o maior e mais visitado da capital pernambucana

O dia de Finados, feriado nacional celebrado neste sábado (2), é marcado por uma grande movimentação nos cemitérios do país. No Recife, em Santo Amaro, populares rezaram, cuidaram da memória dos falecidos com flores e velas.

Missa de preceito para a comunidade católica, o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu missa na capela do cemitério.

O líder religioso ressaltou o exemplo de vida e morte de Jesus Cristo como caminho de esperança para os fiéis. "Hoje é um dia de memória, de recordarmos nossos entes queridos, de saudade, mas sobretudo de gratidão".





Na foto: o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson // Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Hoje é um dia de pensarmos a morte redentora de Jesus na cruz, que nos lava com seu sangue de todo pecado. Cristo está vido e ressuscitado e essa é nossa esperança", refletiu Dom Paulo.





Num dos túmulos mais visitados de todo Cemitério de Santo Amaro, a Menina sem nome, conhecida por abençoar e interceder a sociedade pernambucana, os populares trazem brinquedos, doces e acendem velas.

Rosilene Albuquerque é devota Menina e afirma que já alcançou graças pela intercessão dela.

"Tenho alcançado intenções minhas e de minha família. O que eu mais peço é saúde, prosperidade, união, isso eu vejo", começou.

"Ela é um anjo que opera milagre na vida dos outros, um criança inocente e se não operasse milagre não seria assim com tanta gente com fé e devoção", concluiu.

Arranjos e Flores

O dia de Finados também aquece o movimento de vendas de flores, arranjos e velas.

Empreendimento do setor de floricultura há 40 anos, a Moura Flores enxerga a data com otimismo para geração de lucro.

"Essa é a data mais importante para a gente. O fluxo de venda dobra, temos que contratrar mais pessoas para essa data específica. Temos que aumentar a quantidade de materiais, insumos, tudo na expectativa de muitos clientes", disse o administrador Vitor Moura.

Veja também

MUNDO Líbano relata onze feridos em bombardeio israelense no subúrbio de Beirute