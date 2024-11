A- A+

Saudade Finados: carregados de saudades, parentes prestam homenagens no Parque das Flores, no Recife

O Cemitério do Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife, recebeu neste sábado (02) de Finados, o público que visitou os túmulos de pessoas queridas e prestou suas homenagens. Apesar de recordarem com pesar, o sentimento de muitos ainda é de gratidão e de esperança.

A professora Clécia Borba, 38, esteve no Parque das Flores ainda bem sensível como a perda recente da mãe. Apesar disso, acredita que ela está em um lugar melhor e sem sofrimento.

"Para nós cristãos, eu que sou católica, essa data é bem significativa, é através da morte, apesar da dor e sofrimento, que temos a noção da ressurreição", iniciou.

Familiares rendem suas homenagens aos entes queridos neste dia de finados, no Parque das Flores - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"É através da morte que a gente vai viver na vida eterna. Então, para mim é de suma importância, não só por lembrar da pessoa da minha mãe, faz dois meses que faleceu, mas por lembrar que ela se livrou de todo sofrimento e que vive hoje nos braços do Pai", concluiu.

Por sua vez, a aposentada do serviço público, Maria da Conceição, 71, revelou que todos os anos vai ao cemitério e que pretende fazer isso até o momento da sua própria morte.

"Eu tenho aqui o jazido da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e sobrinhos. Todo ano eu venho, acho muito importante rezar para que eles fiquem em um bom lugar, que eu acredito que eles estão, certamente um dia muito importante", contou.

Maria da Conceição foi ao Parque das Flores visitar o jazido dos seus parentes - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A média de visitantes por mês no Cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife, é de 4,5 mil pessoas. A necrópole tem área de 125 mil metros quadrados, nos quais estão abrigados 17.362 túmulos e 2.236 ossuários.

Neste dia de Finados, a Emlurb projeta que cerca de 20 mil pessoas irão visitar seus entes nesta data, em todos os cino cemitérios da cidade.

