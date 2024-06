Final da 15ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras será realizada neste domingo (16)

A- A+

A etapa final da 15ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras Maestro Waldenilson Costa Cunha será realizada neste domingo (16), a partir das 16h, no Ginásio Poliesportivo da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), localizado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Cerca de 50 escolas de todo o Estado irão concorrer em dez categorias: Marcial Infantil, Percussão Rudimentar Juvenil, Percussão Melódica Juvenil, Fanfarra, Percussão Rudimentar Master, Percussão Melódica Master, Marcial Infantojuvenil, Marcial Juvenil, Musical e Marcial Master.

As etapas classificatórias ocorreram entre os dias 4 e 23 de maio, nas cidades do Recife, Carpina, Caruaru, Petrolina e Tabira. Nos dias 1º e 2 de junho, 70 corporações participaram da semifinal.

Organizada pela SEE em parceria com a Associação de Bandas e Fanfarras (Abanfare), a Copa é um evento pedagógico-cultural que destaca talentos e insere os estudantes no universo cultural.

A competição é a culminância do trabalho realizado nas escolas da Rede Estadual por meio da dança e da música.

Atualmente, Pernambuco conta com mais de 300 bandas ativas nas escolas da rede, atingindo aproximadamente 15 mil pessoas, incluindo estudantes, professores, maestros, coreógrafos, alunos egressos e familiares.

Serviço

Etapa Final da 15ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras Maestro Waldenilson Costa Cunha

Data: 16 de junho

Horário: A partir das 10h

Local: Ginásio poliesportivo da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco

