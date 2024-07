A- A+

AGRESTE Fuga na Funase: seis internos quebram cadeados e fogem da Funase Garanhuns Os seis internos fugiram na noite do sábado (20). Com o apoio da Polícia Militar, um socioeducando foi encontrado

Seis internos fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo e Centro de Internação Provisória (Case/Cenip) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na noite do último sábado (20).

Os socioeducandos teriam quebrado os cadeados das instuições para realizar a fuga.

Com o apoio da Polícia Militar, um socioeducando foi encontrado. Os outros cinco jovens ainda não foram localizados pelas equipes da Polícia Militar.

Fuga foi registrada na noite do sábado (20)

Por meio de nota, a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) informou que registrou, na noite de sábado (20), a evasão de seis socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo e Centro de Internação Provisória (Case/Cenip) Garanhuns.

Ainda segundo o comunicado:

"A equipe da unidade realizou todos os procedimentos em relação ao ocorrido, o qual não registrou feridos. Com o apoio da Polícia Militar, um socioeducando foi encontrado e as buscas pelos outros jovens continuam. A unidade encontra-se normalizada".

