Agreste Filho tenta matar pai com golpe de facão em Garanhuns, no Agreste; suspeito segue foragido Segundo a PM, o filho que tentou matar o pai em Garanhuns estava sob efeito de drogas

Um homem tentou matar o próprio pai com um golpe de facão na cabeça, no bairro de Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O crime aconteceu nesse sábado (6), na travessa Padre Adriano Backy. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de nome e idade não divulgados, estava sob efeito de drogas.



Equipes estiveram na área do ocorrido e realizaram buscas para tentar localizar o criminoso, mas não o encontraram.



Ele segue foragido, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio de nota divulgada nesta segunda-feira (8).

Ferido, o pai foi encaminhado ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Como o nome e idade dele não foram divulgados, não é possível obter informações sobre seu estado de saúde.



O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Garanhuns como tentativa de homicídio, e "segue em investigação até a completa elucidação do ocorrido", afirmou a PCPE.

