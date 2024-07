A- A+

Recife Suspeito de assaltar postos de combustíveis é preso em flagrante na Zona Oeste do Recife Homem suspeito de assaltar postos de gasolina na RMR foi encontrado no bairro de San Martin

Um homem suspeito de assaltar postos de combustíveis na Região Metropolitana do Recife foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PM/PE).

Segundo a corporação, o homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no bairro de San Martin, na Zona Oeste da capita, por agentes do 12º BPM.



"O efetivo contou com informações do serviço de inteligência para localizar o homem", informou a PCPE, que realizou a prisão na sexta-feira (5).

Com o suspeito, os policiais encontraram um simulacro de arma, uma mochila com oito celulares, R$ 48 em espécie, além de um carro e uma moto com registros de roubo.

Suspeito de assaltar postos de combustíveis estava com carro e moto com registros de roubo. Foto: PMPE/Divulgação

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, onde o suspeito foi autuado.

Veja também

greve Sindicatos convocam greve nos aeroportos de Paris em 17 de julho, antes dos Jogos Olímpicos