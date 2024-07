A- A+

AGRESTE Mulheres são presas com mais de 30 celulares roubados no Festival de Inverno de Garanhuns As duas estavam com os celulares quando os policiais militares do 9º BPM chegaram

Duas mulheres foram presas em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com mais de 30 celulares roubados no Festival de Inverno realizado na cidade. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, 35 aparelhos de diversas marcas e modelos foram recuperados.

O flagrante e as prisões aconteceram na quinta-feira (18). As duas estavam com os celulares quando os policiais militares do 9º BPM chegaram.

"O efetivo foi acionado por uma das vítimas e chegou a duas mulheres que estavam de posse dos aparelhos. A dupla foi detida de imediato e apresentada na delegacia para a adoção das medidas cabíveis", explicou a Polícia Militar, por meio de nota enviada nesta sexta-feira (19).

Os dados de GPS de um dos aparelhos roubados ajudaram a polícia a localizar a dupla, segundo a Rádio Liberdade de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que as suspeitas têm 22 e 37 anos e estavam em um veículo por trás do Centro Cultural, na praça Mestre Dominguinhos.

O flagrante foi registrado na Delegacia de Garanhuns, onde foram feitos os "procedimentos de praxe", segundo a Polícia Civil.

