Governo de Pernambuco anuncia construção de novo Hospital Getúlio Vargas

O Governo de Pernambuco vai construir um novo Hospital Getúlio Vargas (HGV). O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, por meio das redes sociais.

"A nossa equipe já está trabalhando no projeto e já, já vamos apresentar todos os detalhes dessa nova unidade", publicou Raquel.

NOTÍCIA BOA! Batemos o martelo e vamos construir o novo Hospital Getúlio Vargas. A nossa equipe já está trabalhando no projeto e já, já vamos apresentar todos os detalhes dessa nova unidade, que vai ajudar a atender melhor pernambucanas e pernambucanos de todo o estado. — Raquel Lyra (@raquellyra) June 10, 2024

Fundada em 1953, a unidade de saúde, situada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, é referência em cirurgias geral e vascular, e em traumatologia, ortopedia, clínica médica e buco maxilo facial.

Em audiência pública nesta terça-feira (11), sobre a situação dos hospitais do Estado, a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, informou que a nova unidade terá 441 leitos.

Sem detalhes

Detalhes sobre local, estrutura e previsão de entrega ainda não foram divulgados, mas serão anunciados "em breve", segundo Zilda Cavalcanti.

"O projeto arquitetônico está encaminhado e, em breve, a governadora deve voltar a noticiar o encaminhamento e andamento do projeto", destacou a secretária.

O Hospital Getúlio Vargas realiza, mensalmente, mais de 2,2 mil atendimentos de emergência regulados, 1,1 mil cirurgias e 2,1 mil internamentos, além de mais de 4 mil consultas ambulatoriais.

