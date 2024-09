Governo nomeia 141 profissionais de saúde para atuação em hospitais de Pernambuco

A- A+

O Governo de Pernambuco nomeou, no Diário Oficial desta quinta-feira (19), 141 profissionais de saúde, de várias especialidades, para atuar em 10 Gerências Regionais de Saúde (Geres) de todo o Estado. O reforço, segundo a gestão, visa aumentar a capacidade de atendimento da rede pública e melhorar os serviços oferecidos à população pernambucana.

“Os novos profissionais de saúde vão trabalhar com a gente, no Governo de Pernambuco. São médicos, analistas e assistentes de saúde, que vão atuar em diversas gerências regionais, nos ajudando a fazer de Pernambuco um estado que, cada vez mais, cuida da sua gente", afirmou a governadora Raquel Lyra (PSDB).

Unidades contempladas

A I Geres receberá a maior parte dos profissionais - 97 ao total. A gerência contempla 20 municípios, com 15 unidades hospitalares e 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os outros médicos, analistas e assistentes de saúde serão distribuídos na II Geres (6), III Geres (2), IV Geres (7), V Geres (3), VI geres (2), VII Geres (8), X Geres (3), XI Geres (6) e XII Geres (7).

Ainda como parte da estratégia de reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde de Pernambuco, foi autorizada a convocação de 997 enfermeiros. Os profissionais foram aprovados em Seleção Pública Simplificada, dos quais 559 já foram chamados para compor as escalas de plantão dos hospitais localizados no Recife, Região Metropolitana e Interior.

Os mais de mil novos profissionais atuarão nos hospitais Agamenon Magalhães (HAM), Barão de Lucena (HBL), Getúlio Vargas (HGV), Otávio de Freitas (HOF), Ulysses Pernambucano (HUP), Correia Picanço (HCP), Geral de Areias (HGA), no Recife, além do Jaboatão Prazeres (HPJ), e Geral da Mirueira (HGM), em Paulista. No interior de Pernambuco, os enfermeiros atuarão nos hospitais José Fernandes Salsa (Limoeiro), Regional do Agreste (Caruaru), Dom Moura (Garanhuns), Inácio de Sá (Salgueiro) e Belarmino Correia (Goiana).

