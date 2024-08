A- A+

A partir deste sábado (31) as linhas 214 - Ur-02 / Ibura (Opcional) E 224 - Ur-11 / Jordão (Opcional) terão seu serviço suspenso por prazo indeterminado.

De acordo com a Grande Recife Consórcio de Transportes, a suspensão é inevitável em função da falta de empresas permissionárias do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) que apresentem capacidade operacional de prestar o atendimento.

De acordo com a empresa, as linhas opcionais possuem tarifa mais cara devido à sua natureza especial, com serviço e risco do operador.

Portanto, considera-se que os custos sejam cobertos pela tarifa pública.

O órgão gestor do sistema irá ajustar a oferta de serviço convencional na região das UR’s/COHAB e Ibura para minimizar o impacto aos usuários das linhas opcionais em questão, de modo que haja manutenção da oferta de transporte para as comunidades.

Para dar amplo acesso aos usuários, será possível utilizar o Bilhete Único, cujos custos são subsidiados pelo Estado de Pernambuco.

