Homem é preso após agredir filho de 1 ano e 1 mês com paulada na cabeça em Brejo da Madre de Deus

Um homem de 25 anos foi preso após agredir o filho de 1 ano e 1 mês com uma paulada na cabeça.

O caso aconteceu no distrito de São Domingos, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, no sábado (20).

A Polícia Militar foi acionada após o menino dar entrada na Policlínica São Domingos, com ferimentos.

Na unidade de saúde, a mãe da criança informou aos agentes do 24º BPM que o marido tentou acertá-la com uma paulada, mas acabou atingindo a cabeça do filho.

A agressão ocorreu após uma discussão entre o casal.

Devido à gravidade dos ferimentos, o bebê foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Como o nome da vítima não foi divulgado, não foi possível obter informações sobre seu atual estado de saúde.

A PM realizou buscas e localizou o suspeito, que foi levado à Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ficando à disposição da Justiça.

