Região Metropolitana do Recife Homem de 20 anos e mulher, de 32, são mortos a tiros em residência no Cabo de Santo Agostinho Desconhecidos teriam pulado o muro da casa e disparado contra vítimas, no Cabo de Santo Agostinho

Um homem de 20 anos e uma mulher, de 32, foram mortos a tiros dentro de uma residência no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu nessa quinta-feira (20), na rua Voluntários da Pátria, no bairro do Alto do Cruzeiro. As vítimas foram identificadas como Junio Alerrandro Alves de Araújo e Ilka Carla da Conceição.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, dois desconhecidos pularam o muro da casa e dispararam contra o homem e a mulher, fugindo em seguida.

O caso, investigado como duplo homicídio consumado, foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

"As investigações seguem até elucidação do crime", afirmou a PCPE.

