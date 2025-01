A- A+

MUNDO Homem de 30 anos some no mar de Punta del Este após entrar na água de madrugada para salvar amiga Franco Toro foi visto pela última vez quando mergulhou para auxiliar colega que não conseguia sair das ondas em área de nado proibido

Franco Toro, um argentino de 30 anos, é procurado depois de pular no mar do popular balneário de Punta del Este, entre as praias de Los Dedos e El Emir. Fontes da Marinha do Uruguai disseram ao La Nacion que o estrangeiro desapareceu após entrar no mar com outro homem para tentar ajudar uma amiga que não conseguia sair da água.

Segundo informações preliminares da prefeitura local, Toro, natural de Bahía Blanca, foi à praia de madrugada com um grupo de cinco amigos após as comemorações do Ano Novo. O jovem, que havia chegado a Punta del Este para trabalhar durante o verão em um restaurante, entrou no mar em uma área de pedras próxima à praia de Los Dedos, onde é proibido nadar. Devido ao horário, indicou a prefeitura, ainda não havia equipes de salva-vidas.





Funcionários da prefeitura, que estavam na região realizando uma operação especial de segurança para as comemorações do Ano Novo, foram ao local ao receber um pedido de socorro e realizaram uma operação de resgate.

— Quando chegamos havia uma mulher e dois homens na água. Conseguimos ajudar a retirar a mulher e um homem, mas houve um que não conseguimos resgatar — disse Sebastián Sorribas, subprefeito do Porto de Maldonado, ao La Nacion. — Aqui, em La Punta, as correntes são complexas, porque é uma baía que fica de frente para o oceano. Você tem, por um lado, o mar que puxa para fora e, por outro lado, duas correntes de retorno que puxam, que são como duas ruas perpendiculares à costa. Em dias sem ondas é possível avistá-las. Não num dia como hoje, por causa das ondas.

O salva-vidas Wilson Marin, por sua vez, explica que a área da pedra está sempre sinalizado. Ele descreveu o local como "muito perigoso", por isso é proibido.

— Há corrente de retorno quase todos os dias — destacou. — Por temporada, são 50 resgates. Isso é bastante. É uma praia complicada.

Duas embarcações da prefeitura trabalham nas buscas por Toro, realizando um patrulhamento circular a partir da região onde ele foi avistado pela última vez. Um grupo de mergulhadores também foi destacado para o resgate.

Veja também

SECRETARIADO "Vamos triplicar as vagas de creches", promete Fred Amancio para novo mandato na pasta da educação