RECIFE Homem é encontrado morto dentro de carro em Jardim São Paulo Polícia Civil investiga o crime. Samu foi acionado, mas encontrou vítima já morta no local

Um homem de 53 anos foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter sido acionado para uma ocorrência de "agressão por arma de fogo" às 5h58.

Quando a equipe de resgate chegou ao local do chamado, no entanto, encontraram a vítima já sem vida.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem no banco do motorista, já morto. O carro ficou próximo a um viaduto no bairro.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como homicídio consumado por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"A vítima, um homem de 53 anos, foi encontrada sem vida, dentro de um veículo, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo", afirmou a Polícia Civil, dizendo ainda que "as investigações seguem em andamento".

