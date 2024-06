A- A+

POLÍCIA Polícia Civil de Pernambuco prende integrante de quadrilha criminosa, no Rio Grande do Norte Grupo criminoso que homem faz parte responde por três inquéritos de homicídios

Um homem, de identidade não revelada, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco, no distrito de Cajueiro, município de Touros, no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira (14).

Segundo a PCPE, ele é integrante de uma quadrilha criminosa que atua em Pernambuco. O grupo responde a três inquéritos na Delegacia de Polícia de Homicídios, sendo dois remetidos e um em vias de conclusão, os quais resultaram em três homicídios consumados e dois tentados.

A prisão é resultado de um mandado de prisão que foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Caminho até o suspeito

A PCPE chegou até ele por meio da equipe de investigação da 12ª Delegacia de Polícia de Homicídios, com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (NIDHPP-DINTEL), e da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (DEFUR-PCRN)

Homem pretendia voltar a PE

Por meio de nota, a corporação esclarece que o irmão do capturado foi assassinado em Barra de Jangada, no dia 17 de agosto de 2023, desencadeando uma guerra na localidade, sendo que o preso pretendia voltar para Pernambuco e realizar uma vingança contra os algozes, membros de uma organização criminosa.

A ação investigativa, ainda de acordo com a PCPE, teve a duração de seis meses, entre levantamentos e diligências, contando com o apoio da DINTEL através do NIDHPP.

Mais Informações serão repassadas, ainda nesta segunda-feira (17), durante coletiva de imprensa da Polícia Civil de Pernambuco.



