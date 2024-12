A- A+

educação IF Sertão-PE recebe imóvel para construção de novo campus, em Araripina Previsão do Governo Federal é inaugurar 100 novas unidades de IFs até 2026, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) recebeu, nessa quinta-feira (5), o novo imóvel para a construção do Campus Araripina.

O projeto, do Ministério da Educação (MEC), está previsto no plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A previsão é inaugurar 100 novas unidades de IFs até 2026 no Brasil, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A propriedade foi concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A pasta cedeu também outros quatro imóveis, que abrigarão novos campi do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS); do Instituto Federal Catarinense (IFC); do Instituto Federal de São Paulo (IFSP); e do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Plano de expansão

O investimento da expansão é de R$ 2,5 bilhões para a criação de 140 mil vagas em todo o Brasil. O objetivo, segundo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli, é "gerar novos empregos, melhoria de qualidade de vida e mais igualdade educacional no país".

Anúncio da concessão dos terrenos por parte do Governo Federal. - Foto: Angelo Miguel/MEC

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santa, a ampliação chega para responder a pedidos da população. Em consulta realizada em 2023, 80% dos jovens responderam que gostariam de estudar no ensino médio técnico-profissionalizante.

“Atualmente, apenas 11% dos estudantes brasileiros se encontram nessa modalidade de ensino, enquanto, nos outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse número chega a 37%. Os terrenos cedidos aqui hoje fazem parte de uma grande estratégia para concretizar a ampliação e aumentar a oferta para os jovens”, afirmou o ministro.

Somente essas cinco novas unidades, segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, vão permitir "a criação de 8,8 mil vagas nesses cinco institutos, trazendo educação de alta qualidade para novas regiões".

Investimentos no Sertão

Ao todo, o Novo PAC está destinando um investimento de $ 150 milhões para a expansão e consolidação dos Institutos Federais de Pernambuco.

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). - Foot: Arquivo/Folha de Pernambuco

Atualmente, o estado conta com 24 campi, e novas seis unidades serão construídas. Cada um desses espaços receberá um investimento de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para compra de equipamentos e mobiliário. Cada IF deve atender 1.400 estudantes, 70 professores e 45 técnicos.



Dos 100 novos campi, seis serão destinados a Pernambuco, nas cidades de Goiana, na Zona da Mata Norte, Santa Cruz do Capibaribe, Águas Belas e Bezerros, no Agreste, Araripina, no Sertão, além da capital, Recife.



Além de Pernambuco, oito estados do Nordeste receberão novas unidades. São eles: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas e Sergipe.

