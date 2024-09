A- A+

Mata Sul IFPE Barreiros: estudantes passam mal após refeição no restaurante universitário do campus Alimentos teriam provocado enjoos, diarreia, cólicas e dores estomacais nos estudantes do instituto

Cerca de 60 estudantes do campus Barreiros do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) apresentaram mal-estar após se alimentarem no restaurante da unidade, localizada na Mata Sul de Pernambuco.

Os sintomas de intoxicação alimentar começaram a surgir logo após os alunos jantarem frango guisado e feijoada no local, nessa quinta-feira (12). O frango teria sido servido novamente na manhã desta sexta (3), desencadeando novos casos.



Os alimentos teriam provocado enjoos, diarreia, cólicas e dores estomacais, fazendo com que os estudantes buscassem atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

Por meio de nota, o IFPE informou que investiga a situação junto ao setor de Alimentação e Nutrição da instituição de ensino.

O instituto também disse que, dos 60, acompanhou cerca de 40 alunos no Hospital de Barreiros e que todos foram liberados após atendimento.

Ainda na nota, o IFPE afirmou que segue "os padrões de segurança alimentar exigidos pelas normas vigentes, com servidores capacitados e supervisionados por uma nutricionista", e que o episódio foi "um fato isolado, uma anormalidade".

Os estudantes que apresentaram quadro de mal-estar estão sendo acompanhados pela Coordenação de Assistência Estudantil e pelo setor de enfermagem.

As aulas no campus Barreiros não foram afetadas e seguem normalmente nesta sexta-feira e também no sábado (14).



Confira nota na íntegra:

"O IFPE – Campus Barreiros oferece cerca de 600 refeições/dia (café-da-manhã; almoço; jantar; lanche), totalizando 120.000 refeições por ano. Nosso refeitório segue os padrões de segurança alimentar exigidos pelas normas vigentes, com servidores capacitados e supervisionados por uma nutricionista.



O episódio da sexta-feira, 13/09, de uma possível infecção alimentar, foi um fato isolado, uma anormalidade, que está sendo investigada pelo Setor de Alimentação e Nutrição do IFPE. Inclusive, recebemos a visita da Vigilância Sanitária de Barreiros, motivada pela repercussão do caso, e não foram encontradas irregularidades no espaço de preparação dos alimentos. O Campus Barreiros ainda está investigando junto aos fornecedores de gêneros alimentícios algum tipo de irregularidade nos produtos recebidos.



Cerca de 60 estudantes (em um universo de 200 que se alimentam a cada refeição) reportaram desconforto abdominal e algum tipo de mal-estar. A Coordenação de Assistência Estudantil acompanhou aproximadamente 40 estudantes ao hospital de Barreiros, os quais foram todos liberados depois de atendimento médico. As famílias também foram informadas e acompanharam os procedimentos.



O IFPE – Campus Barreiros reforça seu compromisso com o oferecimento de um serviço público educacional de qualidade, lamenta o ocorrido e reforça que tomará as medidas cabíveis necessárias para evitar que episódios lamentáveis como esse tornem a acontecer".

