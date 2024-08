IFPE Vitória abre edital para Segunda Licenciatura em Educação Especial Inclusiva

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE), através do Campus Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, lançou o edital de seleção de estudantes para a Segunda Licenciatura em Educação Inclusiva Especial, nesta quinta-feira (1º).

O curso é voltado para professores da Educação Básica e servidores públicos que atuem na área de educação especial e possuam licenciatura em outra área. A formação faz parte do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica – Parfor Equidade.

Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas, das quais 50% são reservadas para professores e professoras que atuem na rede pública, e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no período de 7 a 20 de agosto, através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no link.

No momento da inscrição, os candidatos e as candidatas também precisarão enviar a documentação exigida no edital, em formato PDF.

Seleção

A seleção dos candidatos e das candidatas será realizada através da análise do currículo, observando as pontuações obtidas de acordo com a Tabela de Análise de Currículo que consta no edital.

O resultado preliminar de classificação será publicado no dia 30 de agosto, e os candidatos(as) poderão apresentar recursos no dia 2 de setembro. O resultado final da seleção está previsto para o dia seguinte (3).

Bolsas de estudo

Estudantes indígenas, pardos, pretos, quilombolas e das populações do campo, assim como pessoas surdas e do público-alvo da educação especial, matriculados em cursos do Parfor Equidade, receberão bolsa de estudos.

A cota mensal recebida é no valor de R$ 700, e será paga pela Capes diretamente ao beneficiário, durante toda a vigência do curso.

O curso

O curso de Segunda Graduação em Educação Especial Inclusiva oferecido pelo IFPE Campus Vitória de Santo Antão é presencial e está organizado em três semestres letivos.

As semanas letivas terão 20 horas de duração, sendo divididas em 4 aulas por turno. As aulas começam às 18h15 e terminam às 22h15, no Campus Vitória de Santo Antão do IFPE, localizado na Propriedade Terra Preta s/nº, Zona Rural.

O prazo mínimo para conclusão do curso é de 1 ano e meio, e carga horária total é de 890 horas. O calendário acadêmico está disponível no edital, e mais informações sobre o curso podem ser encontradas no site.

