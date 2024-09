A- A+

Inclusão Projeto de inclusão do IFPE conquista 1º lugar estadual do Prêmio IEL de Talentos Projeto facilita o ingresso, no mundo do trabalho, de estudantes neuroatípicos, diagnosticados com autismo, TDAH e Síndrome de Down

O Instituto Federal de Pernambuco Recife (IFPE Recife) conquistou, mais uma vez, o primeiro lugar estadual na categoria Educação Inovadora – Ensino Técnico, do Prêmio IEL de Talentos, edição 2024, com o Projeto “Neurodiversidade no Chão da Fábrica”.



Agora a equipe da Diretoria de Políticas Institucionais e Extensão do campus vai representar Pernambuco na final nacional do prêmio, que acontece no dia 6 de novembro, em Fortaleza, no Ceará.



Essa é a terceira final consecutiva da equipe na premiação, tendo obtido o 1º lugar em 2022; 3º em 2023 e agora, novamente, a 1ª posição.



O trabalho foi coordenado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência (NAPNE) e Divisão de Extensão (DIEX),

O Prêmio IEL de Talentos é uma iniciativa que visa a destacar, em nível nacional, as melhores práticas de estágio e projetos inovadores na jornada acadêmica e profissional de jovens talentos.

“A conquista desse prêmio representa a coroação do trabalho inovador e integrado que a nossa Diretoria de Políticas Institucional e Extensão vem desenvolvendo”, ressalta o professor Hilson Vilar, diretor da DPI.

“Vamos em busca do bicampeonato nacional, pois já conquistamos esse prêmio em 2022, com o Projeto 'NAPNE vai às empresas' ”, finalizou.

O projeto “Neurodiversidade no chão da fábrica” busca facilitar o ingresso no mundo do trabalho, por meio do estágio, de estudantes neuroatípicos, diagnosticados dentro do espectro autista (TEA), com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down, entre outros.

O NAPNE e a Divisão de Extensão trabalham em conjunto, prestando acompanhamento individualizado ao estudante, desde os primeiros períodos, atéaà prospecção de vagas de estágio que mais se enquadrem no seu perfil.

Atualmente, o projeto atende a 25 estudantes neuroatípicos regularmente matriculados no IFPE Recife.

Conheça mais sobre o projeto abaixo.

Veja também

vacinas Ruanda inicia 1ª campanha de vacinação contra mpox na África