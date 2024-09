A- A+

EDUCAÇÃO XII Colóquio Internacional Paulo Freire começa nesta quinta (19), no Centro de Educação (CE) da UFPE O XII Colóquio Internacional Paulo Freire tem como tema central "Educação Libertadora: Esperançar para Reconstrução do Brasil" e vai até o sábado (21).

O XII Colóquio Internacional Paulo Freire, promovido pelo Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, acontece a partir desta quinta-feira (19) até o sábado (21), no Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco.

O evento traz como tema central “Educação Libertadora: Esperançar para Reconstrução do Brasil”. A abertura do XII Colóquio Internacional Paulo Freire acontecerá a partir das 17h30 desta quinta (19), na Concha Acústica da UFPE. Esse momento é aberto a toda comunidade que tiver interesse em acompanhar a programação artística e cultural.

O colóquio conta com a participação de representantes de instituições de Ensino Superior (públicas e privadas), movimentos sociais, Secretarias Municipais de Educação, Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e instituições não governamentais, agregadoras de práticas e pesquisas cujo marco evidencia o pensamento de Paulo Freire, patrono da Educação brasileira.

Confira a programação desta quinta-feira (19) do XII Colóquio Internacional Paulo Freire:

Espaço da Escultura de Paulo Freire às margens do Lago do Cavouco

17h – Concentração para cortejo até a Concha Acústica com o Grupo Batadoní e Grupo Cultural Coxa de Fuxico da Acooperarte

Concha Acústica Paulo Freire – UFPE/Recife

17h30 – Apresentação musical – Marquinhos Monteiro - MST

18h – Apresentação da Peça Teatral “Esperançar incomoda que só a gota”, do Grupo de Teatro Kairós. Texto e direção: professor Flavinho Ramos

Elenco: educandos e educandas da Escola Municipal Padre Pedro Serrão - João Pessoa (PB)

18h30 – Mesa institucional de abertura e lançamento do selo postal em homenagem a Paulo Freire

19h – Orquestra das Meninas e Meninos da Alegria da ONG Giral – Glória de Goitá

19h15 – Mesa temática de abertura: Educação libertadora: Esperançar para a reconstrução do Brasil

Palestrantes: professora Maria Eliete Santiago, da Cátedra Paulo Freire da UFPE; professor Cesar Aparecido Nunes (Unicamp) e professora/senadora Teresa Leitão Mediadora: professora Maria Erivalda dos Santos Torres – presidenta do Centro Paulo Freire/PPGEduC-UFPE

20h30 – Atividade cultural e show com Silvério Pessoa

Nos dias 20 e 21, a programação do XII Colóquio Internacional Paulo Freire segue para os inscritos no evento. A programação completa está disponível no site do centro.

Para mais informações, os interessados podem enviar um e-mail para o centro por meio do endereço: [email protected].

