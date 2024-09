A- A+

SAÚDE Imip deve ampliar capacidade de diagnóstico com entrega de novo PET scan Equipamento recebido pelo Impi é o segundo dos hospitais 100% SUS no Estado de Pernambuco. A nova ferramenta possibilita a localização precisa do câncer, além de detectar, de forma precoce, possíveis recorrências da doença

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) agora conta com um PET scan, equipamento moderno e de última geração, semelhante ao utilizado nos principais hospitais particulares do Brasil.

Esse é o segundo equipamento dos hospitais 100% SUS do Estado de Pernambuco. A nova ferramenta tecnológica possibilita a localização precisa do câncer, além de detectar, de forma precoce, possíveis recorrências da doença.

Atendimentos devem aumentar

Segundo o coordenador de medicina nuclear do Imip, Dr. Tien Chang, o equipamento deve aumentar o número de pacientes atendidos no hospital.

“Com esse novo equipamento de PET CT, a nossa capacidade de atendimento deve aumentar para 300 pacientes por mês”, afirmou o médico.

Antes, os pacientes que precisavam realizar o exame eram encaminhados ao Hospital das Clínicas da UFPE, o que prolongava o tempo de tratamento e sobrecarregava a rede de saúde.

Com a chegada do novo equipamento, o atendimento será feito na própria instituição, agilizando o diagnóstico e garantindo mais eficiência no cuidado aos pacientes.

Entrega

Entre no último sábado (21) ao Imip, a aquisição do equipamento foi viabilizada através de emendas do deputado federal Eduardo da Fonte (PP). O valor destinado pelo parlamentar para a compra do aparelho foi de 6 milhões e 400 mil. Ao longo da sua atuação, Eduardo já destinou quase 14 milhões à instituição.

Equipamento foi entregue no último sábado (21) ao IMIP. Foto: Divulgação/Imip.

