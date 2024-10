Imip recebe pintura artística na emergência pediátrica; veja imagens

A emergência pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está ganhando um colorido diferente. Médicos e profissionais de enfermagem do setor estão realizando pinturas artísticas nas salas que compõem o prédio.

O objetivo é que até o final de 2024 toda a emergência pediátrica tenha ganhado novas cores, com desenhos que remetem à natureza e buscam trazer mais aconchego e tranquilidade para os pacientes, acompanhantes e toda a equipe de profissionais.

A iniciativa é dos médicos pediatras Ruben Maggi e Jheyza Cordeiro, mas toda a equipe tem colaborado com o projeto.

“Queremos fazer a estadia dessas pessoas, que estão aqui não porque querem, mas por necessidade, mais leve e confortável. É algo que faz bem demais, tanto para quem está em atendimento, quanto para quem está trabalhando o dia inteiro”, explicou Jheyza, que também tem trabalhado nas pinturas durante os finais de semana para concluir as artes com maior rapidez.

O projeto também está contando com a participação de Martina Araújo (residente de pediatria) e Nathália Cavalcanti (enfermeira).

“O nome diz tudo: ambiência terapêutica. É algo que terá impacto direto para as crianças, que muitas vezes chegam no setor bastante agitadas”, contou a enfermeira Nathália Cavalcanti, que relatou que, durante o processo de pintura, uma criança que estava em atendimento pediu para participar do momento. “Uma menina nos viu e pediu para pintar também. Ela saiu daqui muito mais feliz.”