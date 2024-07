Incêndio atinge fábrica de bolachas às margens da BR-232, em Bezerros

A- A+

Um incêndio atingiu uma fábrica de bolachas localizada às margens da BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, na tarde de terça-feira (9). Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência.

Segundo a corporação, foi feito no local o isolamento e a evacuação do imóvel. Alguns botijões de gás que estavam no interior da fábrica precisaram ser retirados.

Até o momento, não se sabe a causa do incêndio, que deverá ser esclarecida por perícia técnica.

A fábrica fica na avenida Major Aprígio da Fonseca, via urbana da BR-232.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas no estabelecimento. Uma grande coluna de fumaça preta pôde ser vista sobre a fábrica. Os proprietários agora contabilizam as perdas.

"O imóvel ficou aos cuidados da Defesa Civil do Município, da Guarda Municipal de Bezerros e dos proprietários", informou o Corpo de Bombeiros.

