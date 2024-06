A- A+

Incêndio Incêndio em edifício no Kuwait deixa mais de 35 mortos O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos

Mais de 35 pessoas morreram no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, informou o Ministério do Interior.

A tragédia aconteceu no bairro periférico de Mangaf, zona sul da capital, e 43 pessoas ficaram feridos, segundo um comunicado do Ministério da Saúde.

O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos, informaram testemunhas, e se propagou rapidamente aos andares superiores.

Apenas três corpos foram identificados, informou o general Eid al Owaihan, diretor da polícia científica no Ministério do Interior do Kuwait.

"Recebemos um primeiro alerta sobre o incêndio às 6h00 (0H00 de Brasília). Muitos feridos foram levados ao hospital e mais de 35 pessoas morreram no edifício", declarou o general Owaihan.

As vítimas morreram asfixiadas pela fumaça. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, afirmou o serviço de Proteção Civil.

O proprietário do edifício foi detido como parte de uma investigação por possível negligência, afirmou o ministro do Interior, xeque Fahd al Yusef, ao visitar o local.

