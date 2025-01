A- A+

Recife Incêndio no Curado: Bombeiros seguem no combate às chamas em indústria de aço às margens da BR-232 Não há registro de vítimas

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atuam no combate a um incêndio em uma indústria de aço localizada às margens da BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

O fogo, que atinge a Gerdau Açonorte, iniciou por volta das 16h do domingo (19) e mantém focos ainda nesta segunda-feira (20).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça na área. Não há registro de vítimas.

Segundo os Bombeiros, o fogo ocorreu na área externa da indústria, em um pátio onde estavam armazenados materiais recicláveis.

Com o apoio da brigada de incêndio do próprio estabelecimento, as equipes usaram uma retroescavadeira para criar barreiras de propagação do fogo.

Na manhã desta segunda, as equipes do Corpo de Bombeiros foram reforçadas e três viaturas foram enviadas ao local.

"Devido ao tipo de material queimado e à extensão da área, o Corpo de Bombeiros montou três frentes de atuação com o foco principal no isolamento e confinamento do incêndio, além de prevenção da propagação das chamas para outras áreas", destacou a corporação.



A Folha de Pernambuco tenta contato com a Gerdau.

A ocorrência segue em andamento.



