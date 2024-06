A- A+

Trânsito Instalação de passarelas interdita pistas na BR-232 na noite desta terça (25), no Curado Interdição, realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), deve ser encerrada na madrugada desta quarta (26)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai interditar, a partir das 20h desta terça (25), em períodos intercalados, duas pistas da BR-232, no bairro do Curado, para instalação de duas novas passarelas de pedestres.

As intervenções serão realizadas no km 8, em duas etapas e finalizadas na madrugada desta quarta (26), com apoio dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira ação será a interdição de uma faixa no sentido Interior/Recife para montagem do guindaste.

Em seguida, às 23h, está previsto o fechamento das pistas nos dois sentidos da BR-232, por aproximadamente 30 minutos, para realização dos trabalhos de içamento e instalação da passarela próxima ao Atacado dos Presentes.

A liberação da circulação dos veículos acontece após a conclusão desta etapa.

Na segunda etapa, a previsão dos técnicos é começar os trabalhos às 3h, com o desvio do trânsito para vias marginais nos dois sentidos da rodovia para montagem do guindaste.

Por volta das 5h, serão iniciados os trabalhos para erguer e instalar a passarela próxima à entrada do bairro do Totó, que devem durar cerca de 30 minutos.

Com o término dos serviços previstos, a circulação dos veículos será liberada.

“Pedimos aos motoristas que estiverem circulando por este trecho já triplicado da BR-232, no Curado, que tenham atenção redobrada durante a execução dos serviços de instalação das passarelas, sendo necessário interditar as pistas nos dois sentidos da rodovia para evitar acidentes”, destacou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.

