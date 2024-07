Isabela de Roldão destaca olhar de Magdalena para ações sociais: "Era reconhecida por benfeitorias"

A- A+

O velório e sepultamento da ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes, reuniu familiares, amigos e personalidades do meio político pernambucano, na manhã desta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.



Entre os presentes estava a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, que destacou o olhar de Magdalena Arraes sobre assuntos sociais e como suas ações foram importantes para o desenvolvimento de políticas públicas durante o governo do marido.



"Ela conseguia imprimir uma marca importante como primeira-dama na assistência social, era reconhecida por todas as benfeitorias que fazia dentro dessa temática, trazendo uma pauta necessária do cuidado, do cuidar das pessoas que cuidavam", lembrou Isabela de Roldão.

A vice-prefeita do Recife destaca que Magdalena Arraes foi uma grande companheira para o ex-governador Miguel Arraes e ressaltou o legado deixado por ela.



"A gente fica feliz pela trajetória que ela pôde impor aqui nesse tempo de vida e do legado que ela deixa para cidade e para o Estado de Pernambuco", afirmou Isabela de Roldão.



Magdalena Arraes morreu nessa quinta-feira (11), aos 95 anos, de causas naturais.

