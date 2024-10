A- A+

MORTE TRÁGICA João Campos lamenta morte de criança eletrocutada em academia no Recife O garoto, identificado como Tomás Felipe Bandeira da Rocha, tinha 10 anos, e brincava no espaço, por volta das 22h, quando sofreu o incidente

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lamentou a morte de Tomás Felipe Bandeira da Rocha, de 10 anos. O garoto morreu, na noite de quarta-feira (2), após tomar um choque elétrico em um armário enquanto brincava de pique-esconde com outros três amigos na Academia Recife instalada na praça Arnaldo Assunção, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana.

"Minha solidariedade à família de Tomás, de apenas dez anos, que morreu durante um acidente elétrico na Academia Recife, ontem", disse o prefeito, em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (3).



Ainda de acordo com João Campos, a Prefeitura do Recife "está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento". Além disso, já foi aberto "um processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados e para que os responsáveis sejam punidos", explicou o prefeito.

O garoto brincava no espaço, por volta das 22h, quando sofreu a descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegou a ser acionado.

A morte do menino foi confirmada pela unidade, segundo a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

Tomás tinha 10 anos: morte trágica aconteceu em academia numa praça no Recife (Foto: Cortesia/Arquivo da família)

A Secretaria de Esportes do Recife informou, por meio de nota, que, procurou os familiares do menino logo após tomar conhecimento do caso "para prestar apoio e o suporte necessário, com assistentes sociais e outros serviços".

"A pasta informa ainda que notificou a empresa responsável pela gestão da Academia Recife do Engenho do Meio e, simultaneamente, abriu um processo administrativo para apuração do ocorrido", afirmou.

Neoenergia desligou fornecimento de energia

A Neoenergia Pernambuco disse que, apesar da estrutura ser operada pela gestão municipal do Recife e a responsabilidade pelo circuito ser da prefeitura, enviou equipe ao local para "promover o desligamento do fornecimento de energia" na Academia Recife, "eliminando assim a possibilidade de novos acidentes".

