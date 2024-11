A- A+

X Jornal britânico The Guardian deixará de publicar conteúdos no X Musk comprou o X, antigo Twitter, por US$ 44 bilhões (R$ 227,2 bilhões na cotação da época) em 2022 e gerou polêmica com seu uso da plataforma

O jornal britânico The Guardian anunciou nesta quarta-feira (13) que deixará de publicar na rede social X, destacando "os conteúdos frequentemente perturbadores promovidos ou encontrados na plataforma".

"Acreditamos que os benefícios de nossa presença no X agora são superados pelos inconvenientes e que os recursos poderiam ser melhor utilizados para promover nosso jornalismo em outros lugares", disse o jornal em comunicado.

The Guardian, que tem quase 11 milhões de seguidores na plataforma de Elon Musk, acrescentou que a mudança era algo que estava "considerando há algum tempo", devido ao "conteúdo que inclui teorias de conspiração de extrema direita e racismo".

Segundo o veículo, "a campanha eleitoral presidencial americana serviu apenas para ressaltar o que há muito tempo consideramos: que o X é uma plataforma de mídia tóxica e que seu proprietário, Elon Musk, tem sido capaz de usar sua influência para moldar o discurso político", acrescenta a declaração.

Musk comprou o X, antigo Twitter, por US$ 44 bilhões (R$ 227,2 bilhões na cotação da época) em 2022 e gerou polêmica com seu uso da plataforma, sobretudo durante a recente eleição presidencial nos Estados Unidos.

O magnata apoiou o vencedor da eleição, o republicano Donald Trump, e usou sua conta pessoal, que tem quase 205 milhões de seguidores, para pedir votos a seu favor.

Na terça-feira, o presidente eleito nomeou Musk para chefiar o recém-criado departamento de "Eficiência Governamental".

Com uma última publicação na madrugada desta quarta-feira, a conta do The Guardian no X agora aparece como "arquivada" e os seguidores são convidados a visitar o seu site.

O jornal de centro-esquerda afirmou que os usuários do X ainda poderão compartilhar artigos nesta rede social e que os conteúdos publicados na plataforma também poderão ser incluídos em artigos do veículo.

