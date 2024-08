A- A+

tragédia Jornalista relata problemas em avião da Voepass de modelo idêntico ao que caiu em Vinhedo (SP) Em sua conta no Instagram, Daniela Arbex postou vídeo de uma viagem feita no dia anterior, com vários passageiros passando mal devido ao calor na aeronave

A jornalista Daniela Arbex fez um post na sua conta do Instagram que vem repercutindo na web. Na quinta (8), ela embarcou num voo operado pela Voepass – mesma empresa do avião que caiu nesta sexta (9), em Vinhedo, interior de SP, fazendo 61 vítimas fatais.

Daniela conta na legenda do post – dois vídeos feitos por ela, na viagem – que diversas pessoas passaram mal durante o voo, devido ao calor que fazia na aeronave, por conta de uma falha no funcionamento do ar condicionado.

“(...) ontem eu voei pela terceira vez em um avião da Voepass. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona a minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar”, disse a jornalista, na legenda do post.

“Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o ‘ar não funcionava em solo, só no ar’, o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção”, continua a jornalista.

Daniela fez o trajeto Ribeirão Preto - Guarulhos, no fim da tarde de quinta (9), a bordo de uma aeronave modelo ATR-72-500, avião turboélice que é utilizado em rotas regionais em que jatos apresentam dificuldade.

O mais surpreendente é que, ao final do relato (e no post seguinte), ela declara ter descoberto que a aeronave em que viajou na quinta foi exatamente a mesma que caiu nesta sexta (9).

“SOUBE AGORA QUE O AVIÃO QUE CAIU É O QUE EU ESTAVA ONTEM. MEU DEUS!

Estou profundamente impactada com essa tragédia.”



