Sergipe Jovem de 20 anos morre ao colidir moto no ônibus da cantora Priscila Senna em Aracaju Acidente com ônibus de Priscila Senna aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21)

Um jovem de 20 anos, não habilitado, morreu ao colidir a moto que conduzia no ônibus da cantora Priscila Senna.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), no cruzamento entre as avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro Pereira Lobo, em Aracaju, cidade onde a artista realizou um show na última noite.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, morreu no local. O Batalhão de Policiamento de Trânsito, que registrou o caso, constatou que o jovem não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

O motorista do ônibus, que não estava embriagado, segundo a polícia, foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.



Não há informações sobre o que pode ter motivado o acidente e nem se o veículo da cantora estava ocupado pela equipe no momento da colisão.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria de comunicação de Priscila Senna informou que enviará nota sobre o ocorrido.

