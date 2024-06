Justiça condena dois homens acusados de matar turista alemão em assalto na área central do Recife

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou dois dos quatro homens acusados de roubar e matar o turista alemão Werner Duysen Gurkasch, de 81 anos, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, em 8 de dezembro de 2022.

A decisão foi do juiz Ricardo da Silva Neto, da 4ª Vara Criminal da Comarca do Recife.

Jonas Félix de Souza, que confessou o crime, foi condenado a 20 anos e terá que pagar R$ 5 mil aos familiares/dependentes da vítima a título de indenização.

Já Marcílio Ferreira da Silva Júnior, que não assumiu autoria, pagará pena de 22 anos de prisão e 30 dias-multa.

Os outros dois réus - Francisco Paulo da Silva e Rhuan Luiz Quixabeira - foram absolvidos.

Relembre o caso

O latrocínio ocorreu na avenida Dantas Barreto, no Pátio do Carmo, bairro de Santo Antônio, nas proximidades da Basílica do Carmo, por volta das 11h do dia 8 de dezembro de 2022.

O casal, que chegou em um cruzeiro que atracou no Porto do Recife, estava em passeio pela cidade.

Com uso de violência, os acusados arrancaram o relógio e agrediram a vítima, que foi empurrada e bateu a cabeça contra o chão.

O turista teve vários hematomas pelo corpo e foi levado para o Hospital Santa Joana, no Recife, onde faleceu seis dias depois.



O companheiro Wolfgang Duysen teve apenas ferimentos leves. Ele foi ouvido e ajudou na investigação policial.

Veja também

Folha PET Pesquisa aponta que cães conseguem entender palavras