Preso terceiro suspeito de matar dono do restaurante Costela do Matuto, no bairro da Madalena

Foi preso o terceiro homem envolvido no latrocínio que resultou na morte do dono do restaurante Costela do Matuto, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, em 2023.

A prisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24), no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, sob a coordenação dos delegados Cláudio Castro e Diego Jardim.

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã do dia 17 de julho de 2023, no momento em que o dono do restaurante conversava com um casal de amigos, sendo um deles um policial civil.

O estabelecimento ainda não tinha aberto quando três homens chegaram ao local e anunciaram o assalto. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

No momento da revista das vítimas, o policial teria reagido e, na troca de tiros, o dono do restaurante acabou atingido e morreu no local.

No mesmo dia do crime, um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de participar do latrocínio.

Dois dias depois, em 19 de julho de 2023, a polícia prendeu o segundo criminoso.

