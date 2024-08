Grupo suspeito de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros é alvo da PF em Pernambuco

A- A+

A Polícia Federal em Pernambuco cumpriu três mandados de prisão e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros.

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (28), em endereços residenciais e comercias nas seguintes cidades:

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana; Águas Belas e Pesqueira, no Agreste; e Custódia, no Sertão.

Segundo a PF, o grupo investigado na Operação Suriname é especializado em internalizar, no Brasil, cigarros de origem estrangeira, por meios marítimo e terrestre.

Também é investigado por fabricação de cigarros de diversas marcas em fábricas clandestinas, sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além de 45 policiais federais, a ação contou com apoio da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz/PE), que enviou 16 fiscais para a operação.

Iniciadas em abril de 2021, as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/PE).

A PF informou que os investigados respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e organização criminosa, cujas penas podem somar 23 anos de reclusão.

Agora, a polícia busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos investigados, bem como identificar e localizar os bens adquiridos com o lucro da atuação criminosa.

O nome da operação faz referência à rota de cigarros estrangeiros, que tem no país Suriname um entreposto para distribuição ilícita do produto nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Veja também

BRASIL Cerca de 632 mil crianças estão na fila de espera para creche no país, aponta MEC