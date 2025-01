Município de Aliança oferece oficina de marketing pessoal e autodesenvolvimento para pessoas negras

A- A+

Visando aprimorar as competências técnicas, socioemocionais e comportamentais de jovens e adultos negros, acontece nesta segunda-feira (27), no município de Aliança, Mata Norte do Estado, a oficina de Marketing Pessoal e Autodesenvolvimento, ministrado pelo artista Adri Popular. A formação tem incentivo do Fundo Baobá e Mover – Movimento pela Equidade Racial,

A capacitação gratuita acontece a partir das 14h, no CRAS Centro do município. A oficina tem como objetivo auxiliar os participantes na construção de uma imagem pessoal, além de apresentar estratégias para o crescimento individual e profissional.

Reconhecido pelo seu trabalho criativo e pelo envolvimento em iniciativas culturais, Adri Popular destaca que a oficina irá compartilhar técnicas e insights para aqueles que buscam se destacar no mercado e aprimorar suas habilidades interpessoais.

"Meu objetivo é mostrar como cada pessoa pode usar suas competências para criar oportunidades e alcançar seus sonhos. Esta oficina é uma maneira de dividir o que aprendi ao longo da minha trajetória e o incentivo que recebi por meio do Edital Carreiras em Movimento", afirma Adri Popular.

Durante a oficina, os participantes terão acesso a conteúdos como: Estratégias de marketing pessoal: Como construir uma presença forte e autêntica presencialmente e virtualmente; Autoconhecimento: Ferramentas práticas para identificar seus pontos fortes e áreas de melhoria; Plataformas de Cursos online para se capacitar em diferentes áreas; e Planejamento de metas: Como criar e atingir objetivos pessoais e profissionais.

Fundo Baobá para Equidade Racial e Mover - Movimento pela Equidade Racial

Criado em 2011, o Fundo Baobá para Equidade Racial é o primeiro fundo dedicado, exclusivamente, para a promoção da equidade racial para a população negra no Brasil.

O Mover - Movimento pela Equidade Racial, é uma coalizão formada por empresas de diversos setores da economia brasileira que se uniram com o propósito de promover ações de diversidade, equidade e inclusão que contribuam para reduzir a desigualdade e combater o racismo estrutural no mercado de trabalho.

Serviço

Oficina de Marketing Digital e Autodesenvolvimento Pessoal

Data: 27 de janeiro

Horário: 14h

Local: CRAS Centro, Aliança

Inscrição pelo WhatsApp: 81 995666837

Veja também