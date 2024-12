A- A+

ACIDENTE Recife: menino de 11 anos sofre ferimentos graves na mão e perde um dedo após manipular explosivos Criança está no Hospital da Restauração, e seu estado de saúde é estável

Um menino de 11 anos sofreu ferimentos graves na mão direita após manipular explosivos.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), na comunidade Tabaiares, próximo ao estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência por volta das 9h20.

De acordo com informações do Samu, o menino sofreu trauma e queimadura na mão direita. Ele foi imediatamente levado para o Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro Derby, na área central da Capital pernambucana.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o Hospital da Restauração informou que o quadro de saúde da criança é estável, mas o acidente resultou na amputação de um dos dedos da mão.

