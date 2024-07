Método "Kundalini": conheça a prática feita por Anitta e Angélica para estimular o autoconhecimento

A- A+

Sabe-se que a Ioga é uma antiga prática milenar de mente e corpo que pode construir força e flexibilidade.



Por ela, podemos liberar sentimentos e emoções que podem fazer muito bem para o corpo. Um deles, que está na moda entre famosos, é o “Kundalini”, a palavra tem origem no sânscrito e significa “serpente enrolada”.

Segundo especialistas, trata-se de uma energia “adormecida”, posicionada em um chakra específico: o básico, localizado na base da coluna, ele está relacionado às questões da vida material, tais como família, dinheiro, emprego, prosperidade, lar, segurança e alimento.





“Ela é uma energia que vai lá no começo da coluna e percorre toda a coluna vertebral passando por todos os 7 chakras principais. Ela fica adormecida pelos nossos apegos e crenças que bloqueiam essa energia. Quando fazemos essa seção, nós desbloqueamos essa semoções e a deixamos fluir por todo o corpo”, explica a palestrante e mestre em ativação do kundalini Thais Galassi.

A especialista faz sessões na cantora Anitta, Angélica e alguns influenciadores digitais como: Lucas Guedez, Nana Rude e Rafa Uccman.

“Minhas prioridades eram sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia, as minhas prioridades são estar bem comigo mesma, mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem na mesma vibração. Eu era estressada 24 horas. Hoje nada me atinge”, disse a cantora em entrevista recente à especialista.

Especialistas afirmam que a ativação do kundalini é um processo de consciência e evolução, por isso, crianças e bebês não precisam fazer a prática, porém, pessoas, independente de gênero, que querem realizar uma expansão de consciência ou uma busca pelo autoconhecimento, devem procurar um especialista para fazer a prática.

“Quando faz essa ativação você sente uma paz que não sente a anos, talvez nunca tenha sentido nessa dimensão. A vida fica mais fluída, você consegue ter respostas mais rápidas. Sua intuição e criatividade são ativadas. Você se sente mais seguro e confiante”, diz Galassi.

Conheça os outros seis chakras:

Sacro: Logo acima do chakra básico e um pouco abaixo do umbigo. Relaciona-se com a capacidade criativa em todos os sentidos e com os prazeres da vida;

Umbilical ou Plexo Solar: Está relacionado com a família, relacionamentos e emoções;

Cárdico: Encontra-se na região do coração e está diretamente relacionado ao amor, da evolução, do autoconhecimento, do amor ao próximo, e amor à vida;

Laríngeo: Fica na região da garganta e está relacionado com a comunicação e com a expressão de ser quem somos;

Frontal: Fica bem na região da cabeça, no centro da testa. Relaciona-se com a mente, pensamentos, memórias e aprendizados. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa tende a ficar com o pensamento desequilibrado, perdendo a clareza e foco;

Coronário: Localizado no topo da cabeça, faz conexão com a espiritualidade, com o propósito de vida e missão própria na Terra.

