CONTRATEMPO Metrô quebra e tempo de espera dobra, no ramal Jaboatão Modal funciona em 'via singela', que é quando uma linha é usada nos dois sentidos

Um problema técnico que paralisou a operação de um trem, por volta das 7h10 desta quinta-feira (29), resultou no aumento do tempo de espera para quem utiliza o ramal Jaboatão do metrô. Os intervalos chegam a 40 minutos.

Por conta do imprevisto, o espaço entre as estações Jaboatão, Engenho Velho, Floriano e Cavaleiro está sendo utilizado em ‘via singela’, que é quando a linha é usada nos dois sentidos.

Segundo a assessoria de imprensa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô ia no sentido subúrbio – cidade quando a falha aconteceu.

Logo após, os técnicos tentaram reverter a situação, mas os trabalhos não obtiveram sucesso e os passageiros precisaram esvaziar a composição, para que ela fosse levada à oficina, que fica entre as estações Cavaleiro e Floriano, também em Jaboatão.

Com a ‘descida orientada’, os passageiros foram encaminhados para a Estação Cavaleiro para esperar o próximo trem. Contudo, ainda não há previsão para a normalização do serviço.



