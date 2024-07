A- A+

METRÔ DO RECIFE Metrô do Recife: metroviários fazem assembleia nesta terça (9) para debater possibilidade de greve O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) vai se reunir na Praça da Greve, em frente à Estação Recife

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) vai realizar assembleia da categoria nesta terça-feira (9), às 18h. A reunião terá como um dos temas a possibilidade de uma nova greve no dia 25 de julh, caso as reivindicações do grupo não sejam atendidas.

A assembleia acontece na Praça da Greve, em frente à Estação Recife, onde serão apresentados informes sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024/2025 e o Acordo Coletivo Especial (ACE), além da discussão sobre a retirada do sistema do Programa Nacional de Desestatização (PND).

A categoria busca avanços significativos nas negociações com o Governo Federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, destaca a importância da participação de todos os metroviários e faz um apelo pela mobilização.

“O Governo Federal não avança nos investimentos, não retirou a CBTU do PND, não reduziu a tarifa, não assinou o Acordo Coletivo Especial (ACE) que garante os empregos da categoria, caso seja concedida. A empresa não avançou nas negociações do novo Plano de Empregos e Salários (PES), promessas da campanha do ano passado", disse.

Luiz Soares afirma o compromisso da categoria com um transporte público de qualidade e que o caminho avaliado é de paralisação.

“A categoria está disposta a parar novamente o sistema na perspectiva de ter um sistema de qualidade para atender bem a população, com tarifa social e valorização da nossa categoria. Portanto, defendemos um metrô público de qualidade, estatal federal, com tarifa social de R$ 2 e com valorização da nossa categoria.”

Caso a categoria seja favorável à decisão de parar, aproximadamente dois milhões de passageiros poderão enfrentar os impactos de um modal que segue sucateado.

Greve dos Metroviários no Recife

Caso a assembleia decida por iniciar a greve, será a segunda paralisação da categoria em 2024.

Os metroviários pararam no dia 2 de fevereiro, com alegação de insegurança para os dias de folia no Carnaval.

Investimento no Metrô do Recife

Na última terça-feira (2), o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou investimento de R$ 136 milhões para o Metrô do Recife. Os recursos vão recuperar 35 quilômetros das linhas.

O anúncio foi feito durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Recife para a entrega dos habitacionais Vila Brasil I e II.

