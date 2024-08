Motorista alcoolizado é preso após dirigir caminhão com botijões de gás em zigue-zague na BR-407

A- A+

Um motorista embriagado foi preso após dirigir um caminhão com botijões de gás e transitar em zigue-zague na BR-407, na divisa entre o Sertão de Pernambuco e Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão ocorreu por volta das 22h15 dessa quarta-feira (7), no km 4 da rodovia.

Agentes da corporação deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e seguiu circulando em zigue-zague.

Depois de ser abordado, a PRF percebeu que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele realizou o teste do bafômetro.

"O índice foi de 1,51mg/l, superior em mais de quatro vezes o valor que configura crime, que é de 0,34mg/l", afirmou a PRF. O condutor admitiu que fez consumo de bebida alcoólica.

Homem realizou o teste do bafômetro que confirmou uso de bebida alcoólica | Foto: PRF/Divulgação

A corporação disse, ainda, que os botijões de gás estavam vazios e que o condutor não possui curso de transporte de produtos perigosos.



O motorista foi autuado por embriaguez, com multa no valor de R$ 2.934,70, e por diversas infrações no transporte de produtos perigosos.

A PRF encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro.

