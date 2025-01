A- A+

Autoridades de Nova Orleans, no Sul dos Estados Unidos, disseram nesta quarta-feira que o motorista que atropelou uma multidão na cidade "estava determinado a causar uma carnificina" durante os festejos de Ano Novo. Ao menos dez pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas.

O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, abriu fogo depois de atropelar dezenas de pessoas. Em entrevista coletiva, a superintendente de polícia Anne Kirkpatrick disse que o homem dirigiu uma caminhonete "pela Bourbon Street em um ritmo muito rápido" e demonstrou "comportamento muito intencional", "tentando atropelar o máximo de pessoas possível".



Ela detalhou que, apesar da presença de 300 agentes na região, alocados na segurança do evento, o motorista conseguiu contornar barricadas.

O FBI vai assumir as investigações do caso. Mais cedo, a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, disse que o caso está em apuração, mas o classificou como um "ataque terrorista".



O incidente ocorreu numa das áreas mais famosas da cidade e a poucas horas de o município sediar o Sugar Bowl, tradicional jogo de futebol americano entre faculdades.

De acordo com a agência oficial de preparação para desastres da cidade, NOLA Ready, as pessoas feridas foram encaminhadas a cinco hospitais da região.

"O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um incidente com vítimas em massa envolvendo um veículo que atropelou uma grande multidão nas ruas Canal e Bourbon. Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 fatalidades. Parceiros de segurança pública estão respondendo [à ocorrência] no local. Atualizações serão divulgadas assim que forem recebidas", afirmou a agência, em comunicado.

Cena de 'horror', relatam testemunhas

Em postagem no X, o governador de Louisiana, Jeff Landry, condenou o ato violento e prestou solidariedade às vítimas.



"Um ato horrível de violência aconteceu na Bourbon Street mais cedo esta manhã. Por favor, junte-se a Sharon e a mim em oração por todas as vítimas e socorristas no local. Peço a todos que evitem a área", escreveu na rede social.

Ainda não há informações disponíveis sobre o estado de saúde dos feridos e a gravidade dos casos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de equipes de socorro e ambulâncias na região do atropelamento.

Testemunhas contaram à CBS News que o motorista avançou sobre a multidão em alta velocidade e, na sequência, ao sair do veículo, abriu fogo contra as pessoas que estavam no local. Agentes teriam revidado com disparos na direção do suspeito.

Nos vídeos publicados online, várias pessoas aparecem deitadas no chão, feridas. Em alguns registros, tiros podem ser ouvidos, de acordo com a BBC.

Uma testemunha relatou à CNN que a festa de Ano Novo se transformou em um cenário de "horror" depois da ação letal do motorista.

— Tudo o que vi foi um veículo batendo em todos no lado esquerdo da calçada da Bourbon — disse Kevin Garcia, de 22 anos, à rede americana. — Um corpo veio voando em minha direção — complementou, acrescentando que também ouviu tiros serem disparados.

Whit Davis, também de 22 anos, contou à CNN que estava dentro de uma boate quando ouviu gritos na rua.

— Todos começaram a gritar e a berrar e a correr para os fundos, e então basicamente entramos em lockdown por um tempo. Depois acalmou, mas eles não nos deixaram sair [da boate] — recordou. — Quando finalmente nos deixaram sair da boate, a polícia nos disse para sair da área rapidamente. Vi alguns corpos que eles não conseguiram cobrir e várias pessoas recebendo primeiros socorros.

