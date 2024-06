Mulher desenvolve inchaço 'extremo' no rosto após sofrer insolação; veja foto

A- A+

Uma mulher de 21 anos compartilhou em seu perfil no TikTok o inchaço em seu rosto após sofrer insolação durante uma viagem de férias à ilha Grã Canária, parte das Ilhas Canárias, na Espanha. Llio Williams conta que sua face somente voltou ao normal uma semana depois do início do sintoma - Foto: TikTok/reprodução

Enquanto viajava, ela acordou com o olho direito inchado. No mesmo dia, ao acordar de um cochilo no hotel, percebeu que a situação piorou.

“Fui tirar uma soneca e acordei com os dois olhos inchados”, escreveu em seu relato.



No dia seguinte, já no aeroporto, seu rosto começou a descascar e ela apresentou dificuldades para enxergar as coisas, só então procurou um pronto-socorro.

"Não esqueçam de usar protetor solar! Fui à emergência parecendo um esquilo", conta Llio.

O que é insolação e o que são queimaduras solares

A insolação apresenta um conjunto de sintomas graves que afetam todo o corpo causados pela exposição ao sol e ao calor intenso, nem sempre deixando marcas físicas. Já as queimaduras são causadas pela insolação e costumam formar manchas locais com tons avermelhados.

De acordo com informações do site do Hospital Mater Dei, queimaduras solares podem causar até mesmo a formação de bolhas na pele se a intensidade da exposição for muito alta.

Na insolação, estes são os sintomas mais comuns:

Dores de cabeça;

Tontura;

Náusea;

Pele quente e seca;

Pulso rápido;

Temperatura elevada;

Distúrbios visuais;

Confusão mental.

