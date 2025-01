Mulher vomita 60 vezes ao dia e não consegue comer nem beber sentada; entenda

A- A+

Elise Baynard, uma mulher de 25 anos, foi diagnosticada com acalasia, um distúrbio esofágico que dificulta a passagem de alimentos e líquidos do esôfago para o estômago. Isso torna quase impossível para ela comer ou beber normalmente.

Esses problemas começaram a surgir na vida de Elise desde janeiro de 2020, quando ela não conseguia engolir com facilidade e sentia uma grande pressão no peito.



Seu médico de confiança lhe disse que era apenas refluxo ácido e receitou medicamentos para isso.

Apesar disso, o problema continuou a se agravar e o estado de saúde da mulher se mostrou cada vez mais complexo, pois Elise começou a ter grande dificuldade em experimentar alguns alimentos como pão, massas e até alguns líquidos.

Somado a isso, ela teve que começar a consumir certos alimentos e essa dieta limitada a levou a pesar 42 quilos. Para tentar encontrar um diagnóstico adequado, foi realizada uma endoscopia, mas nenhum problema foi detectado.

Só em janeiro de 2021 é que foi encaminhada para um especialista, mas Elise ficou completamente desiludida com o número de falhas de comunicação.

— Um dia vomitei cerca de 63 vezes — declarou Baynard.

Depois de muitas visitas ao hospital, só em novembro de 2024 é que ela foi encaminhada para um especialista em Londres, que imediatamente reconheceu todos os seus sintomas como acalasia.

Elise fez um exame para verificar se a movimentação muscular do esôfago estava funcionando normalmente. No entanto, os resultados demonstraram a raiz do problema.

— Não há atividade na minha garganta, ela está basicamente quebrada. Mas os médicos não sabem por que isso se desenvolveu — explicou.

A única esperança de Elise de voltar a comer normalmente é passar por um procedimento conhecido como miotomia endoscópica peroral. Esta cirurgia envolve o corte do músculo da parte inferior do esôfago para expandir o espaço para o alimento chegar ao estômago.

Atualmente, ela está aguardando o especialista encaminhá-la para o procedimento. No entanto, reconhece que este processo pode demorar algum tempo, devido aos atrasos que teve no início da doença.

Veja também