Instituição realiza mutirão de atendimento odontológico gratuito para crianças até terça (15)

Em alusão ao mês das crianças, o Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (UNINASSAU), campus Graças, na Zona Norte do Recife, realiza um mutirão de atendimento odontológico voltado para os pequenos.

O evento acontece até a próxima terça-feira (15), das 8h às 17h, na Clínica-Escola de Odontologia da Instituição de Ensino Superior (IES).

A Clínica-Escola de Odontologia fica localizada no bloco D da IES, na Rua Joaquim Nabuco - 615, Graças. Os interessados devem agendar o atendimento por meio do telefone (81) 3413-4625.

Os atendimentos são gratuitos e feitos pelos alunos do curso de Odontologia da UNINASSAU Graças, sempre acompanhados por professores que são mestres na área de Odontopediatria.

Caso haja necessidade, os pacientes são direcionados para procedimentos específicos (limpeza, aplicação de flúor, restaurações, tratamento de canal em dente de leite, exodontia de dentes decíduos, entre outros), os quais têm um valor acessível.

Os profissionais da Clínica-Escola também são aptos para atenderem crianças com com deficiência, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down.

O ambiente acolhedor e a equipe qualificada garantem um atendimento humanizado e seguro para todos.

“Cuidar da saúde bucal desde a infância é a melhor forma de prevenir cáries, gengivite e outros problemas que podem causar dor. Nosso objetivo é garantir que cada criança tenha acesso a um tratamento odontológico de qualidade e adequado às suas necessidades”, explica Graziela Linhares, responsável técnica da Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Graças.

