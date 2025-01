A- A+

1º bebê 2025 Nasce Ravy, o primeiro bebê de 2025 em maternidade pública do Recife Ravy nasceu 13 minutos após a virada do ano na maternidade Bandeira Filho

À 0h13 desta quarta, 1º de janeiro de 2025, Ravy Miguel nasceu na Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados, Zona Oeste do Recife, sendo o primeiro bebê de 2025 entre as maternidades de gestão da prrefeitura da cidade.

Pesando 3,260g e medindo 46cm, o pequeno Ravy é filho de Adah Zaynne, de 20 anos, e Reginaldo Willian, moradores do bairro do Sancho, também na Zona Oeste. É também o primeiro filho do casal, que iniciou o novo ano com a emoção de dar as boas-vindas ao novo integrante da família.

A Maternidade Professor Bandeira Filho realiza cerca de 500 partos por mês e é referência para o Recife e cidades vizinhas, já que aproximadamente 35% das pacientes atendidas vêm de outros municípios.

Atualmente, são realizados mais de 1.200 partos (de baixo risco) mensais nas três maternidadesmunicipais do Recife (Arnaldo Marques, no Ibura; Bandeira Filho, em Afogados; e Barros Lima, em Casa Amarela), além do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado. Mais de 70% deles são partos normais.

Do total de partos, cerca de 35% são de pessoas vindas de outros municípios. No Hospital da Mulher, informa a pefeitura, também são realizados partos de alto risco.

