MOVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS Natal 2024: Trânsito tranquilo nas rodovias do Litoral Sul de Pernambuco Nas principais rodovias que dão acesso ao Litoral Sul, a BR-101 e a PE-60, o trânsito de veículos foi leve, com fluxo ordenado e sem retenções

Nesta quarta-feira (25), feriado de Natal, o trânsito de veículos nas principais rodovias que dão acesso ao Litoral Sul de Pernambuco, como a BR-101 e a PE-60, foi leve, com fluxo ordenado e sem retenções.

Por conta das celebrações de fim de ano, que impulsionam o aumento no fluxo de veículos nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) implantou, em todas as rodovias do Estado, a Operação Rodovida Natal 2024. A ação teve início na sexta-feira (20) e será concluída após a 00h desta quarta (25).

O balanço da operação, com incidentes e os dados sobre fluxo de veículos nas estradas, será divulgado pela PRF nesta quinta-feira (26).

Sinistro

Na manhã desta quarta (26), por volta das 8h15, a Polícia Rodoviária Federal registrou um sinistro envolvendo um caminhão no Km 62 da BR-232, em Pombos, no sentido Recife.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão, que transportava gesso, perdeu o controle do veículo e tombou fora da rodovia.

O motorista ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital de Pombos.

Infrações

Uma das principais preocupações da PRF nesse período é com as ultrapassagens indevidas, que podem resultar em colisões frontais, em que as velocidades dos veículos se somam e provocam danos graves aos envolvidos.

De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 59 sinistros por ultrapassagens, que deixaram 76 pessoas feridas e dez mortas. No mesmo período do ano passado, foram atendidos 71 sinistros, com 109 feridos e nove mortes.

Para coibir essa e outras infrações, a PRF um reforçou a fiscalização e as ações educativas em pontos críticos das rodovias, definidos de acordo com levantamento dos locais, dias e horários em que mais ocorrem sinistros graves.

Neste ano, os horários em que mais ocorreram sinistros graves nas rodovias federais de Pernambuco foi entre 18h e 19h e às 22h; já os dias em que mais ocorreram colisões, foram o sábado e a segunda-feira.

